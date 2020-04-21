"نيسان إيجيبت" تعلن عن خدمة استلام السيارات للصيانة من أمام منازل العملاء وإعادتها مرة أخرى

في إطار اهتمامها بسلامة عملائها في مصر، أكدت شركة نيسان إيجيبت، أن ملاك سياراتها ليسوا في حاجة إلى الخروج إلى مراكز الصيانة لإصلاح وصيانة سياراتهم في الوقت الحالي، حيث ستقوم الشركة باستلام السيارة من منزل العميل وإصلاحها وصيانتها وإعادتهامرة أخرى إلى منزله، بنفس سعر الصيانة العادية دون تغيير.
وقالت الشركة أن السلامة من أهم أولوياتها، ولذلك تتبع هي وكل موزعيها المعتمدين الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراءات الأمان في جميع مراكز الخدمةوالمعارض التي تشمل تعقيم السيارات، وتعقيم العاملين، وتعقيم صالات العرض ومراكز الخدمة ومنع تواجد العملاء في مراكز الصيانة متجاورين في أماكن الجلوس.
وكانت نيسان قد أعلنت في وقت سابق تمديد الضمان على السيارات التي انتهى الضمان الخاص بها في 30 مارس 2020 لمدة 3 شهور بسبب الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
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