رابطة تجار السيارات: اختفاء بعض الطرازات من السوق نتيجة توقف الإنتاج بالشركات العالمية

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارت، أن حركة البيع والشراء متوقفة تماماً في الوقت الحالي، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأرجع "زيتون"، حالة الركود الحالية إلى قرار وقف منح وتجديد التراخيص كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس القاتل، وكذلك إحجام غالبية العملاء عن الشراء في ظل ضبابية المشهد.

قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن هناك ثباتاً في الأسعار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن السوق لم يشهد تغييرا في الأسعار حتى الآن، أو أية عروضاً جديدة لزيادة حركة البيع، في ظل نقص الكميات المعروضة.

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أضاف أنه رغم دخول بعض

الطلبيات من العلامات التجارية للسيارات، إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية، إلا أن هناك علامات تجارية تأثرت وبدأت تختفي من السوق، بسبب تأثر بلاد المنشأ بالفيروس وإغلاق المصانع هناك.

لفت "زيتون"، إلى أن أداء سوق السيارات يتأثر بضعف المعروض، على خلفية الضوابط التى اتخذتها الشركات العالمية من تعليق الإنتاج فى مصانعها، فضلا عن صعوبة عمليات الشحن من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن.