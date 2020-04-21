أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارت، أن حركة البيع والشراء متوقفة تماماً في الوقت الحالي، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأرجع "زيتون"، حالة الركود الحالية إلى قرار وقف منح وتجديد التراخيص كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس القاتل، وكذلك إحجام غالبية العملاء عن الشراء في ظل ضبابية المشهد.
قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن هناك ثباتاً في الأسعار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن السوق لم يشهد تغييرا في الأسعار حتى الآن، أو أية عروضاً جديدة لزيادة حركة البيع، في ظل نقص الكميات المعروضة.
أضاف أنه رغم دخول بعضالطلبيات من العلامات التجارية للسيارات، إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية، إلا أن هناك علامات تجارية تأثرت وبدأت تختفي من السوق، بسبب تأثر بلاد المنشأ بالفيروس وإغلاق المصانع هناك.
لفت "زيتون"، إلى أن أداء سوق السيارات يتأثر بضعف المعروض، على خلفية الضوابط التى اتخذتها الشركات العالمية من تعليق الإنتاج فى مصانعها، فضلا عن صعوبة عمليات الشحن من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات: اختفاء بعض الطرازات من السوق نتيجة توقف الإنتاج بالشركات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.