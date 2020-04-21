فورد تعلن إلغاء سيارة فوكس RS وتوضح الأسباب

الخليج ٣٦٥ نت – كانت التقارير التي تقول أن فورد لن تُطلق الجيل الرابع الجديد من فوكس RS حيث اعتبرت تطويره مكلفاً للغاية بالنسبة لظروف السوق الحالية، حيث أكدت فورد الأخبار رسمياً قائلة إن تكلفة تطوير فوكس RS جديدة لا يمكن تحملها نتيجة لانخفاض مبيعات الموديل.

قالت فورد أنه نتيجة لمعايير الانبعاثات الأوروبية وزيادة الضرائب على ثاني أكسيد الكربون والتكلفة العالية لتطوير RS هجينة، وهي تباع بكميات منخفضة نسبياً، فإنهم لا يخططون لإطلاق الجيل الرابع من فوكس RS، مؤكدة أن تركيزها سينصب على سيارات مثل فوكس (القياسية) وفيستا ST وكذلك موستنج ورينجر رابتور.

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من المفهوم أن فورد كانت تخطط لمساعدة كهربائية في سيارة فوكس RS قبل التراجع عن ذلك، حيث كان سيكون المحرك عبارة عن محرك هجين سعة 2.5 لتر المستخدم في اسكيب الـ SUV الجديدة، لتحصل على قوة لا تقل عن 400 حصان، ولتحقيق ذلك، من المحتمل أن تستخدم السيارة نظام دفع كلي ومحور خلفي يعمل بالكهرباء في محاولة للحفاظ على الانبعاثات منخفضة لتناسب معايير الانبعاثات الأوروبية التي تتطلب متوسط أقل من 95 جم لكل كم لكل شركة.

في الختام، يتسبب عدم إطلاق فوكس RS في ترك فوكس ST هي الإصدار الأعلى والتي تقدم قوة 276 حصان من محرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر، يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.7 ثانية، وتحصل على سرعة قصوى قدرها 250 كم/س، والتي تتوفر في أوروبا أيضاً بمحرك ايكوبلو ديزل سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 190 حصان.