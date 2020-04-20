“ساما”: 5 ملايين وثيقة تأمين للسيارات تم إصدارها إلكترونياً بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إصدار شركات التأمين بالسعودية ما يقارب من 5 ملايين وثيقة تأمين للسيارات إلكترونياً.

حيث نشرت المؤسسة إحصائية للخدمات الرقمية بقطاع التأمين أظهرت أن حجم الوثائق الصادرة إلكترونياً تعادل حوالي 70% من إجمالي وثائق تأمينات السيارات، موضحة أن هناك 14 فرعاً إلكترونياً و13 جهازاً للخدمة الذاتية بجانب 25 تطبيقاً إلكترونياً بقطاع التأمين.

وكان قد أوضح “عادل العيسى” المتحدث الرسمي لقطاع التأمين في السعودي، أن أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق ومنع التجول ساهمت في انخفاض كبير في نسبة حوادث السيارات، ولكن في المقابل تعاني شركات التأمين من تراجع كبير في المبيعات، إذ أصبحت شركات التأمين بالمملكة تقدم خصومات ما بين 60% و70% على تأمين السيارات.

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لافتاً إلى مبادرة قطاع التأمين بالتبرع بـ68 مليون ريال للوقف الصحي بوزارة الصحة السعودية، متوقعاً أن تحدث عمليات اندماج بين شركات التأمين على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة؛ لتجنب خروجها نهائياً من السوق بسبب الخسائر التي تكبدتها.

بينما توقعت “وكالة ستاندرد أند بورز” نمو نشاط التأمين على السيارات المرتبط بالزيادة في عدد السائقين من السيدات، وخطط الجهات المعنية لخفض عدد السائقين غير المؤمنين تدريجياً، إذ أن 50% فقط من السائقين حالياً يمتلكون تغطية تأمينية كافية.