النفط الأمريكي يتراجع تحت الصفر لكل برميل في تطور غير مسبوق!

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الخليج ٣٦٥ نت – خسرت أسعار الخام الأمريكي كل قيمتها في تطور غير مسبوق في تاريخ التداول والسلع، مع تحولها للسالب ووصولها للوقت الحالي إلى -25 دولار لكل برميل!
من العلم أن هذه أسعار عقود مايو للخام الأمريكي، والتي سيتم تسويتها غداً، ما أدى إلى تدافع المستثمرين لبيعها مع عدم وجود أي مشترين لها، ما أدى للانهيار غير المسبوق.
عقود يونيو ستعود مجدداً لفوق الـ 20 دولار للبرميل.. ولكنه يظل تطور لا يُعقل في صناعة النفط ودلالة على مدى اهتزاز الأسواق بوباء الكورونا وقلة الطلب الناتجة عنه وعن حظر التجوال ومنع السفر حول العالم.
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