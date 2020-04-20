3 أشياء عليك فحصها عند خروج مياه من عادم السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يلاحظ بعض قائدي السيارات أحياناً خروج ماء من عادم السيارة خاصة في فترة الصباح، وهو ما يسبب إزعاجهم لعدم درايتهم لأسباب حدوث هذه الظاهرة، وهل تدل على وجود مشاكل وأعطال في المحرك أم لا؟



أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل، وقالوا أن العادم من الأجزاء الهامة التي تساعد المحرك على عمل بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة.

وأضاف الخبراء إن خروج الماء من أنبوب العادم يرجع إلى عدة أسباب، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

تكثف الماء

ينتج عن عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بين الوقود والهواء مجموعة من الغازات مثل بخار الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وعند إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا البخار داخل أنابيب العادم ليخرج صباح اليوم التالي كماء سائل، لكنه يتوقف خلال دقيقتين بمجرد أن يتم تسخين السيارة.

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برودة الجو

في المعتاد أيضاً في الشتاء وبسبب برودة الجو تحدث هذه الظاهرة صباحاً عند بداية تشغيل السيارة، حيث يولد المحرك درجات حرارة عالية عند بداية التشغيل، وهو ما يسبب في تكوين بخار الماء بسبب انخفاض درجات الحرارة خارج السيارة، ويتوقف خروج قطرات الماء من العادم بعد دقائق من التشغيل.

المحول الحفاز

يوجد في نظام العادم جزء هام يسمى المحول الحفاز/ catalytic converter، وهو يعمل على تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضرراً مثل الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون.



وفي حال وجود مشكلة في هذا الجزء الهام فإنه يسبب خروج الماء من العادم مع ملاحظة وجود دخان ورائحة كريهة أيضاً.