“مرسيدس” تستأنف العمل في مصانعها الألمانية بعد السيطرة على كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات الألمانية دايملر مالكة مرسيدس عن استئناف العمل في مصانعها بداية من اليوم الإثنين، وذلك عقب فترة توقف استمرت لعدة أسابيع بسبب انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت دايملر أنه تم الاتفاق مع مجلس العاملين على استئناف العمل مع اتخاذ تدابير نظافة ووقائية شديدة، وعلى أن تكتفي معظم المصانع بدورة تشغيل واحدة، وفي البعض الآخر بـ3 دورات.
الجدير بالذكر، فإن الشركة الألمانية كانت قد خفضت إنتاجها بصورة كبيرة في مارس الماضي، كما أحالت عشرات الآلاف من عمالها إلى نظام العمل بدوام جزئي منذ السادس من أبريل الجاري حتى نهاية هذا الشهر.
هذا الأمر تسبب في تراجع كبير في مبيعات الشركة، حيث بلغت المبيعات في الربع الأول من العام الحالي نحو 477 ألفا و400 سيارة على مستوى العالم بتراجع بنسبة 15% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وجاء قرار استئناف الإنتاج في مصانع دايملر بعد إعلان الحكومة الألمانية نجاحها في السيطرة على جائحة كورونا، مما ساعد على تخفيف القيود على الحياة العامة.
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