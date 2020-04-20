بورش تتيح تحديث الفرامل مقابل 13 ألف ريال.. هل تستحق؟

الخليج ٣٦٥ نت – قبل بضع سنوات، قدمت بورش لأول مرة نظامها الجديد لأسطح الفرامل المطلية (PSCB)، حيث تم استخدام كربيد التنغستن بدلاً من المُركّبات الخزفية باهظة الثمن وكذلك المنتجات التقليدية الأكثر عرضة للتلف والصدأ، وصرح حينها ماتياس ليبر رئيس قسم مكابح بورش والرائد وراء PSCB مؤكداً أن الطريق كان طويل وصعب للوصول لمثل هذه التكنولوجيا.

وفي إطار التأكد من مدى جودة المكابح، قامت مجلة “car and driver” باختبارها، وذلك باستخدام سيارتين بورش كايين S، أحدهما مجهزة بـ PSCB والأخرى بالفرامل التقليدية.

وتضمن التجربة الأولى اختبار قدرة كلا السيارتين على التوقف عند سرعة 110 كم/ س، توقفت كاين مع فرامل PSCB على مسافة 46 متر، بينما احتاج النموذج القياسي إلى 47 متر للتوقف عند السرعة نفسها، وعند تكرار نفس التجربة ولكن عند سرعة 160 كم/ساعة، اتسع الفرق بين مدى توقف المركبتين إلى 3 متر.

Advertisements

لذا، من الواضح أن نظام PSCB يسمح بأوقات توقف أقصر، حتى لو لم تكن الاختلافات كبيرة في السرعات المنخفضة، إلا أنها واضحة ومهمة في السرعات الكبيرة.

على الجانب الآخر أحد الانتقادات التي لوحظت لـ PSCBs هي أنها أكثر صعوبة في التحكم عند الكبح المنتظم في السرعات المنخفضة.

لذا بعرض المميزات والعيوب، مازال الامر محير للكثير، لذا هل ترى أنها تساوي 3,490 دولار (13,000 ريال)، أم أن المكابح التقليدية أفضل؟