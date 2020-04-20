أولى المعلومات عن فورد موستنج 2022 الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – فورد موستنج ستدخل جيلها الجديد في 2022 وقد أشارت تقارير أن السيارة العضلية ستكون مزودة بأول مولد طاقة هجين في تاريخها، ضمن خطط فورد لطرح 18 موديل هجين وكهربائي بالكامل بحلول 2022.

وتأمل فورد في البناء على نجاح الجيل الحالي المنطلق من 2015، والذي حافظ على لقب الكوبيه الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم لخمسة أعوام على التوالي، مع نجاح خاص في أوروبا التي تم بيع 55,000 نسخة فيها في الأعوام الخمسة الأخيرة، وهي أرقام غير مسبوقة.

والآن مع تقديم موستنج ماخ اي كروس اوفر، انتقل تركيز فورد إلى موستنج كوبيه القياسية والكشف، وتنوي فورد الاستمرار مع محرك V8 المحبوب لموستنج ولكن مع توليد كهربائي لتخفيف استهلاك الوقود، وهو ما رأيناه مفصلاً في براءة اختراع سابقة لفورد من 2017.

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السيارة ستكون بنظام دفع رباعي، مع توفر وضعية بيئية تسمح بغلق المحرك والاكتفاء بالبطارية الكهربائية في حالة الاستخدام المنخفض وكون البطارية مشحونة بدرجة مرتفعة.. كما أن نعلم أن موستنج القادمة ستعتمد على نفس منصة اكسبلورر ولينكون افياتور.

السؤال هنا، هل ستستمر فورد بتقديم نسخة V8 بترولية صافية لموستنج أم ستقتصر على النسخة الهجينة؟.. لن نتأكد من هذا قبل بعض الوقت.