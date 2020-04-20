- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أنه في حالة أوقفت الشرطة سائق بسبب السرعة فإن السائق سيستخدم كل الأعذار والحجج للخروج من هذا المأزق ولكن هناك سائق بريطاني استخدم عذر غريب.
حيث تم القبض على السائق وهو يقود بسرعة 210 كم/ ساعة في لندن، وعند سؤاله عن سبب سرعته قال “أفكر أنه كلما أسرعت كلما قلت فرص إصابتي بفيروس كورونا”.
هذا وعلى الرغم من فرض حظر التجوال، إلا أنه هناك العديد من حوادث وغرامات السرعة في الطرقات الإنجليزية مؤخراً، إذ ربما أن الطريقات الخالية تبدو مغرية لعشاق السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سائق يقود سيارته على سرعة 210 كم/س… هرباً من كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.