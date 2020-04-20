سائق يقود سيارته على سرعة 210 كم/س… هرباً من كورونا!

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أنه في حالة أوقفت الشرطة سائق بسبب السرعة فإن السائق سيستخدم كل الأعذار والحجج للخروج من هذا المأزق ولكن هناك سائق بريطاني استخدم عذر غريب.

حيث تم القبض على السائق وهو يقود بسرعة 210 كم/ ساعة في لندن، وعند سؤاله عن سبب سرعته قال “أفكر أنه كلما أسرعت كلما قلت فرص إصابتي بفيروس كورونا”.

هذا وعلى الرغم من فرض حظر التجوال، إلا أنه هناك العديد من حوادث وغرامات السرعة في الطرقات الإنجليزية مؤخراً، إذ ربما أن الطريقات الخالية تبدو مغرية لعشاق السرعة.