الكشف عن سيارة كهربائية جديدة بمدى سير 1100 كيلومتر!

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن شركة Triton Solar التي يقع مقرها في نيوجيرسي، فأنت لست وحدك، فالشركة جديدة تماماً في ساحة السيارة الكهربائية لتنضم إلى الوافدين الجدد نسبيًا مثل Rivian و Lucid Motors و LMC.

ولكن يبدو أن الشركة قررت دخول السوق بقوة، حيث كشفت الشركة عن سيارة تريتون موديل H، وهي سيارة اس يو في بثمانية مقاعد بتصميم يبدو لنا بأنه مستوحى من كاديلاك اسكاليد ولينكون نافيجيتور.. ولو صحت المواصفات المعلنة فهي قادرة على منافسة تيسلا موديل X بكل سهولة.

أكثر الأشياء ابهاراً في السيارة هو المدى، فبفضل حزمة بطارية كهربائية ضخمة تبلغ 200 كيلووات في الساعة، من المتوقع أن يبلغ مدى السيارة أكثر من 1100 كيلو متر بشحنة واحدة، أي أكثر من ضعف مسافة معظم المركبات الكهربائية ذات الحجم الكبير، بل وتتفوق أيضاً على تيسلا موديل S.

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ولا يتوقف الأمر هنا، حيث تشير التقارير إلى أن السيارة ستأتي بمحرك تبلغ قوته الإجمالية 1500 حصان، هذا وسيبلغ سعر السيارة 140,000 دولار (525,000 ريال).

هذا ويجدر الإشارة إلى أن السيارة لم تظهر بعد بأي اختبارات، لذا من السهل جداً أن تكون مجرد خدعة أو قام صاحبها بالإعلان عن مواصفات مبهرة لجذب رؤوس الأموال على أمل تطويرها لاحقاً.