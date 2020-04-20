هونج تشي H9 أفخم سيارة صينية هل تنافس مرسيدس E-Class؟ “60 صورة”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عنها في الشهور الماضية، وصلت سيارة السيدان الفخمة هونج تشي H9 رسمياً إلى الأسواق الصينية اليوم، وهو ما منح الفرصة لإلقاء نظرة مقربة على السيارة الصينية.

وبالنظرة الاولى على السيارة فهي تتفوق في المساحة على السيارات في فئتها أمثال مرسيدس E-class وأودي A، حيث تأتي مع قاعدة عجلات تبلغ من الطول أكثر من 3 متر، وهو ما يعني مساحة مريحة لجميع الركاب.

وتقول الشركة أن تصميم H9 الجديد هو جزء من أحدث لغة تصميم في هونغ تشي، لكن النتيجة الإجمالية تبدو أشبه بمزيج وتطابق من الموديلات الأخرى، فهناك لمسات من كاديلاك XTS في الخلف والمقدمة تبدو مستوحاة من رولزرويس.

أما في الداخل فهناك العديد من اللمسات الخشبية والكروم، كما تحتوي على شاشتين كبيرتين، واحدة لمجموعة العدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة، والمفاتيح الكهربائية الحساسة للمس.

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وميكانيكياً تأتي الـ SUV مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 252 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر أو محرك V6 سوبر تشارجر سعة 3 لتر بقوة 272 حصانًا و 400 عزم دوران نيوتن متر وكلاهما متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

هذا ولم تعلن الشركة عن الأسعار بعد، ولكن بما أن الشقيق الأصغر للسيارة H7 يتراوح سعرها بين 35-45 ألف دولار (130-170 ألف ريال)، فنعتقد أن H9 سيبدأ سعرها بين 45-50 ألف دولار (170-188 ألف ريال).