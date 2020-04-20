بنتلي تودع مولسان في فيديو أخير

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت بنتلي مولسان في الأسواق منذ 10 أعوام لتكون الموديل الرائد للعلامة البريطانية الفاخرة لعقد كامل، وقد ودعت بنتلي السيارة بإصدار نهائي خاص سينتهي إنتاجه خلال أسابيع .. وبشكل إجمالي، باعت بنتلي حتى الآن أكثر من 7,300 سيارة مولسان في العقد السابق.

والآن تستعد بنتلي لبدء عصر جديد لها بموديل رائد جديد، مع نشر فيديو لتوديع مولسان وذكر أهم إنجازاتها.. ونرى في الفيديو المرفق عملية تجميع مولسان، والتي تأخذ حوالي 400 ساعة لكل سيارة.

جميع سيارات مولسان مزودة بمحرك V8 Series L تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر، وهو النسخة العصرية للمحرك الأيقوني الذي استمرت بنتلي في بنائه منذ 1959، مع صنع 35,898 نسخة من المحرك على مدار الستين عاماً الأخيرة، قبل توديعه هو الآخر مع مولسان.. وقد وصلت قوته في إصدار مولسان سبيد إلى 539 حصان مع عزم 1100 نيوتن.متر.

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الموديل الرائد الجديد لبنتلي هو فلاينج سبير الجديدة، والتي وصفتها بنتلي بـ “السيارة الجديدة الأفضل في العالم حسب المراجعات”.