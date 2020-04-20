فورد موستنج سيدان تظهر في صور تخيلية، هل ستقوم فورد بتصميمها؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ انطلاق فورد موستنج في 1964 وقد راودت فورد فكرة تقديم موستنج بأربعة أبواب، وهي الفكرة التي لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن.. وقد ظهرت صور تخيلية جديدة مثيرة للاهتمام لما قد تبدو عليه موستنج بأربعة أبواب، والجيد في هذه الصور أنها لم تكتفي بوضع بابين وفقط، بل قامت بتغيير التصميم بشكل معتبر واستخدام ماخ اي الجديدة كأساس للسيدان الرياضية التخيلية.

موستنج سيدان تبدو رشيقة رغم ازدياد حجمها مع حفاظها على روح الموديل وجراءة الشكل الخارجي ولمسات متعددة في التصميم مثل النوافذ الجانبية بدون إطارات.. كما نرى جنوط كربوني ضخم مع إطارات ميشيلان الرياضية ومصابيح خلفية LED ممتدة بعرض السيارة بأكملها ونظام عادم رباعي.

بفضل استخدام أساسات ومنصة ماخ اي، ستتمتع السيدان بمساحة رحبة للمقصورة مع زخرفات عالية الجودة وتخييط برتقالي أنيق، مع اشتراك الكثير من التقنيات والمزايا مع ماخ اي، مثل لوحة عدادات رقمية وشاحن لاسلكي للجوال وغير ذلك.

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من المتوقع أن السيارة ستكون كهربائية وبأداء ممتاز .. ونشير إلى أن ماخ اي GT كروس اوفر الحالية تضخ 459 حصان وعزم 830 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 3.5 ثانية، مع مدى 380 كيلومتر لكل شحنة، ولكن السيدان ستكون أسرع وأكثر رشاقة بطبيعة الحال.

في حالة قيام فورد بصنع موستنج سيدان فستواجه منافسة من تيسلا موديل S وبورش تايكان الجديدة واودي اي ترون GT وبوليستار بيرسيبت -في حالة إنتاجها-، وبي ام دبليو i4 ومرسيدس EQS وغيرهم.