لاندروفر ديفندر 80 القادمة ستكون أصغر حجماً وأرخص من ديفندر القياسية

الخليج ٣٦٥ نت – لاندروفر تخطط لطرح ديفندر 80 الجديدة، وهي النسخة المصغرة لديفندر القياسية بسعر أرخص.. وسبب تسمية السيارة بـ 80 هو أن لاندروفر تطلق أسماء “ديفندر 90″ و”ديفندر 110” على سيارات ديفندر القياسية ببابين وأربعة أبواب على التوالي.

من الغالب بناء ديفندر 80 الجديدة في آسيا بمنصة مشتركة مع شركة تاتا الهندية الأم، ربما نفس المنصة التي تدعم تاتا هارير الموجهة للسوق الهندي.

خيارات المحرك غالباً ستشمل محركات Ingenium تيربو الأصغر حجماً لجاكوار لاندروفر، مثل محرك 3 سلندر، وربما نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس.

من المتوقع انطلاق السيارة في 2022 بأسعار تتعدى 30,000 دولار (113,000 ريال) وستنافس أمثال فورد برونكو وبرونكو سبورت الأصغر حجماً وجيب رانجلر وكومياس.