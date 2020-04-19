نصائح كيا الجبر لتعقيم السيارة وتجديد هوائها للوقاية من كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة كيا الجبر عدد من النصائح الهامة في كيفية الحفاظ على السيارات من التلوث لحمايتها من انتقال فيروس كورونا داخلها، كي لا يتعرض السائق والركاب لخطر الإصابة بالفيروس الخطير.

وأشارت الشركة أن هذه النصائح توضح كيفية تنظيف السيارة من الداخل والخارج، وهي كالتالي:

– غسل اليدين وتعقيمها قبل ركوب السيارة

– تنظيف وتعقيم السيارة من الداخل والخارج بواسطة المعقم

أهم الأجزاء التي يجب تعقيمها هي:

من الخارج: المساحات ومقابض الأبواب الأمامية والخلفية

من الداخل: عصا القير، وسجاد الأرضية، والمقاعد، ومقود القيادة، ولوحة العدادات

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– يجب اختيار نوعية جيدة من المعقم لتجنب احتمال تلطيخ أو تغيير اللون.

كما قدمت الشركة نصائح أخري للحفاظ على الهواء النقي داخل السيارة يشمل ما يلي:

– عند بداية تشغيل التكييف يجب ضبطه على الهواء الخارجي

– استخدام منقي الهواء اذا كان موجودا

– فتح النوافذ الأمامية والخلفية خلال القيادة كل 20 دقيقة من أجل تجديد وتنقية الهواء

– استخدام فلتر الهواء الخاص بسيارات كيا

كما نصحت الشركة بضرورة إجراء الصيانة والفحص للسيارات كل 24 شهر أو 20 ألف كم.