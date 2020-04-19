تفاصيل تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل خلال منع التجول في جميع مناطق المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيانٍ أنه سيتم تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل في جميع مناطق المملكة أثناء فترة منع التجول للفئات المستثناة من المنع، اعتباراً من الساعة الثالثة عصر الثلاثاء القادم.

وأضح العميد “سامي الشويرخ” المتحدث الرسمي للأمن العام، أن المقصود من البيان هو تطبيق نفس النموذج الموحد الذي طُبق في مدينة الرياض اعتباراً من تاريخ 20-8-1441هـ ثم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك على جميع مناطق المملكة، اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وأشار “الشويرخ” إلى أن تطبيق القرار في المدن الثلاث أثبت نجاحاً، مؤكداً أنه ليس تصريحاً جديداً ولكن سيتم تعميمه على جميع المناطق، وأضاف: “إنه يمكن تصديق النموذج الموحد من شرطة المنطقة، بعد إصداره من الجهة المسؤولة”، وكان ذلك أثناء مداخلة على قناة “الإخبارية”.