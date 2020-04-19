تعرف على ضوابط عمل سيارات الأجرة في المدن التي لا تخضع للحظر الكلي

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويـتر”، ضوابط عمل سيارات الأجرة العامة خلال فترة السماح بالتنقل في المدن التي لا تخضع للحظر الكلي. وتضمنت الضوابط المفروضة على سيارات الأجرة العامة، ما يلي: تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط.

يُمنع التجول مطلقاً للبحث عن ركاب والانتظار في المواقف لحين ورود طلب.

العمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة العامة للنقل فقط.

يجب إرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي لمنصة وصـل من قِبَل التطبيق.

يُمنع عمل سيارات الأجرة العامة في أوقات منع التجول. وأشارت الهيئة إلى الإجراءات الوقائية والصحية الضرورية لسيارات الأجرة العامة، والتي تتضمن إلتزام منشآت وأفراد الأجرة بالعمل بالدليل الإرشادي الوقائي الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لسيارات الأجرة وشركات خدمات التوصيل والنقل الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقـاية”.

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