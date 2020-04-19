تعرف على مواصفات أحدث "رباعية دفع" من "لكزس"

أزاحت شركة صناعة السيارات الفارهة لكزس الستار عن سيارتها الجديدة رباعية الدفع LF-1 Limitless، التي زودت بهيكل انسيابي ومقدمة طولية تشبه الموجودة في سيارة انفينيتي الرباعية الدفع. تتميز السيارة الجديدة من لكزس بمقاعد جلدية تم تصميمها لتحيط بجسم الراكب بطريقة ممتازة لتمنحه الشعور بالراحة أثناء المسافات الطويلة. ممتازة لتمنحه الشعور بالراحة أثناء المسافات الطويلة. تم تخصيص لكل راكب بالسيارة شاشة متطورة تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات والتلفزيون بالإضافة إلى إتاحة لوحة إلكترونية للمقاعد الخلفية تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والإضاءة، والتكييف والعديد من تقنيات السيارة. بأنظمة الصوت والإضاءة، والتكييف والعديد من تقنيات السيارة. زودت لكزس هذه السيارة بأنظمة تقنية الهواء في المقصورة، وأنظمة إلكترونية تتحكم بمسارها أوتوماتيكيا في حالات الطورائ لمنع الحوادث. Advertisements ومن المنتظر أن يتم طرح هذه السيارة العام القادم بنوعين من المحركات بعزم 416 و600 حصان، كما قد تطلق منها نسخة بمحرك هجين عزمه 354 حصانا.

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