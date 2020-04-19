هيونداي كونا فيس ليفت تظهر في صور تجسسية

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي الكشف عن "فيس ليفت"، لسيارتها الكهربائية الشهيرة كونا، والتي ستأتي متزامنة مع إطلاق كونا N بيرفورمانس الهجينة، حيث سيصل كلا الطرازين للأسواق في عام 2021.
وتعد هيونداي كونا منتجاً جديداً نسبياً في السوق، حيث تم إطلاقها عام 2018 في الولايات المتحدة.
وظهرت كونا فيس ليفت، مؤخراً في لقطات تجسسية خلال اختبارها بكوريا الجنوبية، وعلى مايبدو أن السيارة حصلت على بعض التحديثات، خاصةًفي الواجهة الأمامية، التي ظهرت بشبك أمامي جديد ومصابيح أمامية محدثة، وبعض التغييرات الصغيرة في المصد الأمامي.
بالرجوع إلى الخلف، ستكون هناك تغييرات صغيرة متساوية، حيث أنه من المتوقع حصولها على تصميم مصابيح خلفية جديد وتغييرات بسيطة في المصد الخلفي، وتحديث تشكيلة المحركات، والمقصورة بشكل طفيف.
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