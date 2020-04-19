عرض الجميح للسيارات على شيفروليه تاهو LS موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، احجز شيفروليه تاهو LS موديل 2020 اليوم واستمتع بها لاحقا مع عروض خليك بالبيت، احجزها بـ 3 خطوات واضمن السعر الحصري الذي لا يُفوت، كل ماعليك فعله هو دفع 1500 ريال سعودي قبل انتهاء فترة العرض لتضمن السعر واتمام عملية الشراء لاحقاً وفقاً لقرارات الدولة بما يتعلق بالقيود الحالية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: شيفروليه تاهو LS 4×2 موديل 2020: السعر النقدي: ابتداء من 139,900 ريال (السعر غير شامل الضريبة) مميزات العرض: Advertisements صيانة مجدولة مجانية 10,000 كلم و 20,000 كم للسنة الأولى فقط

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

رسوم التسجيل واللوحات مجاني

تظليل زجاج النوافذ مجاني (في مدن محددة)

تعقيم كامل للسيارة مجاني

توصيل للمنزل الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 22 أبريل، 2020 أو حتى نفاد الكمية

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

العرض على حسب التوفر

العرض خاص بعملاء الدفع النقدي

صور السيارات في الإعلان لغرض التوضيح فقط

تظليل زجاج النوافذ المجاني متوفر فقط في مدن الرياض وجدة والدمام

قد تختلف الأسعار باختلاف لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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