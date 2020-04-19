تعرف على أفضل ألعاب السيارات .. لكسر ملل الحجر المنزلي!

الخليج ٣٦٥ نت – يشعر كثير من الأشخاص بالملل بسبب الحجر الصحي المنزلي، وذلك لفرض منع التجول في جميع أنحاء العالم لانتشار فيروس كورونا.



لذا وعلى سبيل التسلية سنقدم لكم اليوم عدد من أبرز ألعاب السيارات التي قد تجعل الوقت يمرّ بشكل أسرع.

F1 2019



تعد لعبة F1 2019 من الألعاب المميزة لسباقات وسيارات فورمولا 1، حيث تقدم مستوى أداء وسرعة عالية، وتتوفر هذه اللعبة على بلايستيشن 4 واكس بوكس ون وويندوز 10.

GRID Autosport



أطلقت لعبة GRID Autosport في 2019، وهي توفر 100 سيارة و100 سباق مختلف، وتتميز بتقديم تجربة القيادة الواقعية للاعبين، مع مستويات صعوبة مختلفة وعدة أساليب سباقات، وهي متوفرة على بلايستيشن 4 واكس بوكس ون وويندوز 10 وأندرويد وآيفون.

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Asphalt 9: Legends



تعتبر هذه اللعبة من أشهر ألعاب السباقات الشعبية، وتتميز باحتوائها على رسومات رائعة ومحتوى واسع يضم أكثر من 800 حدث سباقات في أماكن مختلفة حول العالم مع خيار مواجهة لاعبين آخرين و50 سيارة، وهي متوفرة على متاجر تطبيقات ويندوز 10 وأندرويد وآيفون إضافة لحواسيب ماك وأجهزة نينتندو سويتش.

Dirt Rally 2.0



تعد لعبة Dirt Rally 2.0 من ألعاب سباقات الرالي في الطرق الوعرة، وتحتوي على أكثر من 50 سيارة سباقات رالي، وهي متوفرة على بلايستيشن 4 واكس بوكس ون وويندوز 10.

Forza Horizon 4



لعبة Forza Horizon 4 من الألعاب المميزة التي تقدم تجربة لعب توازن بين ألعاب محاكاة القيادة وألعاب الأكشن الخيالي، فهي تقع في عالم مفتوح مع أكثر من 400 سيارة والكثير من أنشطة السباقات، وهي متاحة على ويندوز واكس بوكس ون.