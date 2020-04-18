إنقاذ شيفروليه سيلفرادو بعد قضاء 22 شهراً بأعماق المحيط “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – تم سحب سيارتي بيك اب شيفروليه سيلفرادو من قاع المحيط الهادئ بعد غمرها بالمياه لمدة 22 شهراً، حيث تم استيراد السيارتين المعدلتين إلى أستراليا من الولايات المتحدة، حينها وقع قارب الشحن وسط عاصفة مدمرة، ما تسبب في فشل نظام تثبيت الحاويات، وسقوط ما لا يقل عن 81 حاوية شحن في المحيط على بعد حوالي 25 كم من مدينة نيوكاسل الأسترالية.

وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، تقود هيئة السلامة البحرية الأسترالية عملية استرجاع الحاويات، وقد تم استرداد سيارتين سيلفرادو في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تم تعديلها وكان من المقرر بيعها للعملاء مقابل 150,000 دولار أسترالي (356,000 ريال).

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شهدت عملية الاسترجاع استرداد مجموعة من العناصر الأخرى من قاع المحيط، فمثلاً كانت هناك حاويات مليئة بالإطارات والأثاث والكرتون، وتتطلع هيئة السلامة البحرية إلى إعادة تدوير أكبر قدر ممكن من السلع المستردة.

في الختام، من المتوقع أن تستعيد عملية الاسترجاع ما لا يقل عن 62 حاوية شحن بنهاية أبريل الجاري من عمق يتراوح بين 100 إلى 150 متراً تحت سطح البحر.