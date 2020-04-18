هيونداي كونا 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لاول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي للكشف عن كونا فيس ليفت، ووفقاً لمصادرنا، فستأتي هذه النسخة جنباً إلى جنب مع إطلاق كونا N بيرفورمانس، حيث سيصل كلا الطرازين للتجار في عام 2021.

يذكر أن هيونداي كونا هو منتج جديد نسبياً في السوق، حيث تم إطلاقها عام 2018 في الولايات المتحدة، وبينما رأينا لقطات تجسسية في كوريا الجنوبية يُتوقع أنها إصدار N أو إصدار هجين، فهذه المرة الأولى التي تظهر فيها النموذج الأولي لـ كونا فيس ليفت في لقطات تجسسية.

بالطبع نحن مندهشون لرؤية سيارة الاختبار مغطاة بتمويهات كثيفة بالنظر إلى حقيقة أننا نتوقع حصولها على تحديثات طفيفة في منتصف عمرها، يختلف عما سنراه مع سانتا في في أقرب تحديثات منتصف عمر.

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تُظهر اللقطات التجسسية هذه نموذجاً أولياً لكونا المحدثة أثناء اختباره بالقرب من مركز Namyang R&D في كوريا الجنوبية، وتُظهر ما يبدو عليه تحديثات بسيطة مع تغييرات طفيفة فقط في الواجهة الأمامية، حيث ستحصل على شبك امامي جديد ومصابيح أمامية محدثة، وبعض التغييرات الصغيرة في المصد الأمامي.

بالرجوع إلى الخلف، ستكون هناك تغييرات صغيرة متساوية، حيث نتوقع حصولها على تصميم مصابيح خلفية جديدة وتغييرات بسيطة في المصد الخلفي، ومن المقرر أيضاً تحديث تشكيلة المحركات، وتحديث المقصورة بشكل طفيف.