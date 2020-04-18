مرسيدس بنز EQE قادمة لمنافسة تيسلا موديل S “مواصفات ومعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – تفرض تيسلا سيطرتها على قطاع السيارات الكهربائية، وذلك بتشكيلة سيارات مميزة مثل موديل S، ولكن هذه الأخيرة ستوضع في منافسة شرسة مع مرسيدس بنز EQE القادمة، وهي الأصغر من سيارتي السيدان المخطط الكشف عنها من قبل العلامة التجارية الألمانية.

ستحاول مرسيدس بلا شك بذل جهد كبير مع EQE، حيث سيحصل الطراز على نطاق كهربي كبير وسرعة كبيرة، مع الحفاظ على الجودة والوظائف الداخلية التي لا تشوبها شائبة، والتي لا يمكن لتيسلا منافستها.

لدى الكثير من عشاق مرسيدس آمال كبيرة في EQE، إلا أنها بالتأكيد ستكون الأكبر والأكثر فخامة ولكن الأكثر تكلفة، وفيما يتعلق بالمواصفات، فربما تتطابق مع موديل S في النطاق الكهربي أو الأداء، ومن المحتمل ان يكون هناك أكثر من إصدار من EQE، لكن إصدار EQE400 سيكون له نظام دفع كلي و402 حصان و765 نيوتن.متر من عزم الدوران، ونطاق كهربي يصل إلى 600 كم لكل شحنة.

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المشكلة الوحيدة، هي أن السيارة لا تزال على بعد عامين من الوصول إلى الأسواق، حيث ستصل كموديل 2023، وبحلول ذلك الوقت، ستكون تيسلا قد قامت بتحديث موديل S مرة أخرى وقامت بتحسين نطاقها، ومن المحتمل أن تظهر طرز أكثر تقدماً في ذلك الوقت من تيسلا، لذلك قد تحتفظ تيسلا بريادة هذا القطاع من السيارات.

في الختام، لا نزال واثقين من أن EQE ستكون سيدان كهربائية مميزة، حيث ستحصل على تصميم فخم وبنية أفضل، وربما تكون أكثر راحة ومتعة في القيادة من موديل S، والجدير بالذكر أن EQS الأكبر والفاخرة ستظهر لأول مرة هذا العام او أوائل العام المقبل وستكون مكلفة للغاية.