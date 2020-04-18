بورش تايكان 4S 2020 تنطلق رسمياً “مواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – عندما تفكر أن هذه هي أول سيارة كهربائية من بورش، فإن تايكان سيارة مثيرة للإعجاب، ففي إصدار تيربو، تحصل السيارة الكهربائية على ما يصل إلى 670 حصان و849 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما تحصل تيربو S على 750 حصان و1,049 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.6 ثانية.

ومن غير المستغرب أن يأتي هذا الأداء بتكلفة عالية، حيث يبدأ سعر تايكان تيربو من 150,900 دولار (566,000 ريال)، في حين يبدأ سعل تيربو S من 185,000 دولار (694,000 ريال)، ولحسن الحظ، هناك خيار أرخص، ففي أكتوبر الماضي، قدمت بورش سيارة تايكان 4S.

يبدأ سعر تايكان 4S من 103,800 دولار (389,000 ريال)، وتتوفر إما ببطارية 79.2 كيلوواط/س أو 93.4 كيلوواط/س، وتسمح هذه الأخيرة للمحرك المزدوج توليد ما يصل إلى 562 حصان، ويمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية وأن تصل إلى سرعة قصوى قدرها 250 كم/س.

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من جانبه، قال كلاوس زيلمر، رئيس بورش: “إن تايكان 4S الجديدة تقع في قلب تشكيلة طرازاتنا المكهربة، حيث تقدم أداءً سهلاً وديناميكيات جذابة المتوقعة من سيارات بورش الرياضية، كما أنها قابلة للاستخدام اليومي، ويعود الفضل لوكلائنا في أنهم طوروا طرقاً مبتكرة لدعم عملائنا في هذه الأوقات الصعبة”.

في النهاية، أكدت بورش أن تايكان 4S لديها نطاق يقدر بـ 327 كم لكل شحنة وفقاً لـ EPA، مما يجعلها النسخة الأكثر كفاءة من تايكان، فللمقارنة، تحصل توربو وتوربو S على نطاق 323 و309 كم لكل شحنة على الترتيب، ومع ذلك، فإنها لا تزال أقل من تيسلا موديل S، التي توفر نطاقاً يصل إلى 600 كم لكل شحنة، في حين أخبرنا أحد وكلاء بورش أن تايكان يمكن أن تستمر حتى 482 كم لكل شحنة إذا كانت ظروف الطريق مثالية.