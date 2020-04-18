تأجيل الكشف عن جيب جراند واجونير التي ستنافس لاندكروزر

الخليج ٣٦٥ نت – بسبب المشاكل التي تواجهها صناعة السيارات مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا، تم تأجيل الكثير من عمليات الكشف أو إطلاق السيارات المنتظرة، وها هي جيب جراند واجونير، والتي تمثل عودة واجونير التي طال أمدها، تتأثر هي الأخرى بالأزمة ليتم تأجيل الكشف عنها لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر انه إلى جانب جراند واجونير، سيتم الكشف عن جراند شيروكي الجديدة كلياً هذا العام أيضاً، وبسبب التأخير، من المتوقع وصول سيارات الـ SUV إلى الأسواق في عام 2021، وستسمح جراند واجونير لجيب أخيراً منافسة تويوتا لاند كروزر وفورد إكسبيديشن ولاند روفر ديسكفري، ليس فقط زيادة سعة المقاعد إلى سبعة وربما ثمانية، ولكن توفير أداء مذهل على الطرق الوعرة أيضاً.

Advertisements

سيتم توفير خيارين لقاعدة العجلات، حيث سيُطلق على الإصدار العادي اسم واجونير، في حين سيحصل إصدار قاعدة العجلات الطويلة على اسم جراند واجونير، وهذا الأخير يوفر مساحة تكفي لثلاثة صفوف من المقاعد.

في النهاية، مع اعتزام فيات كرايسلر استئناف التصنيع في أمريكا بدءً من 4 مايو، مع وضع تدابير لحماية الموظفين الذين يعودون إلى العمل، فليس من المضمون أن يكون هذا هو آخر تأخير في إنتاج والكشف عن هذه السيارات الـ SUV الجديدة.