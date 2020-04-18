تعرف على مواصفات أجمل سيارة كهربائية في العالم

واصلت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي اختبارها للسيارة Q4 e-tron التي صنفها الكثيرون من بين أجمل المركبات الكهربائية وأكثرها أناقة.

بنيت هذه السيارة على منصة MEB التي اعتمدت في العديد من سيارات أودي رباعية الدفع، والتي أثبتت جدارتها وقوتها في الكثير من الاختبارت التي خضعت لها في العامين الأخيرين.

ومن أكثر ما يلفت الانتباه في Q4 e-tron الجديدة هو التصميم المميز والبسيط والانسيابية العالية للهيكل،

وتصميم شبك غطاء المبرد الأمامي ومصابيح الضباب، وشكل أقراص العجلات، إضافة إلى المرايا الضيقة والأبواب الكبيرة التي تخلو من القبضات التقليدية.

وحصلت هذه السيارة على أنظمة إلكترونية متطورة تساعدها على ركن نفسها ذاتيا دون تدخل السائق، تعتمد على كاميرات وحساسات ترصد محيط الهيكل بالكامل، إضافة لأنظمة أمان تحميها من الاصطدام بالسيارات والأجسام

Advertisements

الأخرى أثناء الحركة.

وزودتها أودي بزوج من المحركات الكهربائية بعزم كلي يبلغ 300 حصان تمكنها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان.

كما حصلت هذه المركبة على بطاريات متطورة باستطاعة 82 كيلوات تكفيها لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن 80% من سعتها في أقل من 30 دقيقة.

ولم تعلن أودي عن السعر الذي ستطرح به هذه السيارة، لكنها كانت قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها ستطرح في الأسواق في النصف الأول من العام الجاري.