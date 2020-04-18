انهيار مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي

شهدت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، تراجعاً حاداً خلال شهر مارس الماضي متأثرة بأزمة دول الاتحاد الأوروبي، تراجعاً حاداً خلال شهر مارس الماضي متأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد العالمية. وبلغت نسبة الانخفاض خلال شهر مارس نحو 55.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 55.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً لرابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية (إيه.سي.إي.إيه) في فإن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا سجلت حوالي 567 ألف سيارة جديدة الشهر الماضي. أوروبا سجلت حوالي 567 ألف سيارة جديدة الشهر الماضي. وقالت الرابطة في بيان لها، إن هذه هي أكبر نسبة تراجع سنوية في مبيعات السيارات الأوروبية يتم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر مارس منذ عام 1990.

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