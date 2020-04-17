ألمانيا تطلب من وكالات السيارات فتح الأبواب مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – سمحت الحكومة الألمانية لوكالات السيارات بفتح أبوابها مجدداً مع تخفيف القيود على الحركة والتجارة بسبب وباء الكورونا في أكبر اقتصاد أوروبي. جمعيات وكالات السيارات في ألمانيا حذرت من إفلاس محتمل لبعض الوكالات بسبب تراكم المخزونات، مع ترحيبها بقرار فتح الوكالات مجدداً واستعداد صانعات السيارات لاستئناف الإنتاج. وستكون أوبل أول شركة ألمانية تفتح أبواب وكالاتها.. ويُذكر أن مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا انخفضت 38% هذا العام. الخطة العامة للحكومة الألمانية هي السماح للمتاجر الأصغر من 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً كبداية، ولكن حد الـ 800 متر لن يتطبق على صالات عرض السيارات التي تعتمد عادةً على مساحات واسعة تسمح بالتباعد الاجتماعي لزائري الصالات، مقارنة بالمتاجر الأخرى الكبيرة المزدحمة.

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