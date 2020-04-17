إلغاء البث المباشر لإطلاق سيارة همر الجديدة بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن جنرال موتورز قررت إلغاء حدث التدشين عبر البث المباشر لجمس همر بيك اب الكهربائية المنافسة لتيسلا سايبرتراك وفورد F-150 الكهربائية، طبقاً لمصادر داخلية تحدثت إلى Carbuzz.

كان من المفترض تدشين البيك اب في العشرين من مايو مع بدء الإنتاج في مصنع ديترويت هامترمك الأمريكي، والذي تم تحويله بالكامل لإنتاج همر بجانب موديلات أخرى كهربائية من كاديلاك، ولكن بالطبع ظروف وباء الكورونا ستجعل هذا صعباً، مع تأكيد تقارير أن جي ام قررت تأجيل التدشين كلياً.

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لا توجد تأكيدات رسمية بعد، كما لا نعلم الموعد الجديد لتدشين البيك اب والـ SUV .. ومن أهم المشاكل التي تواجه جي ام حالياً هو العجز عن إنتاج نسخة تجريبية كاملة يمكن قيادتها للعرض أثناء التدشين مع توقف إنتاج السيارات بالكامل وانتقال التركيز لصنع الكمامات وأجهزة التنفس وما إلى ذلك.

ونذكر القراء أن همر بيك اب وSUV التي رأيناها معروضة في بداية مارس كانت مجرد نماذج من الصلصال للكشف عن التصميم العام.. ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التدشين والإنتاج هي الانتشار السريع لفيروس الكورونا في ولاية ميشيجان التي يقع فيها مصنع الشركة، وهي رابع أسوأ ولاية أمريكية من ناحية انتشار الفيروس.. وللوقت الحالي ننتظر أي تصريحات رسمية من جي ام.