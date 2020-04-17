كيا سيراتو ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق الجيل الثالث الحالي لكيا سيراتو في 2019 بتصميم أنيق مستوحى من ستينجر وأسعار تنافسية، مع تقديم كيا لنسخة سيراتو GT الأعلى أداءً، والآن يبدو أن كيا تستعد لطرح نسخة كهربائية بالكامل للسيارة طبقاً لتقرير من Autohome.

ويشير التقرير أن سيراتو الكهربائية ستعتمد على بطارية ليثيوم ايون 56.5 كيلوواط\س بمدى يتعدى 480 كيلومتر لكل شحنة، كما ستحصل السيارة على ملامح تصميم مختلفة لتمييزها عن سيراتو القياسية، مثل شبك أمامي مغلق وشريط أزرق ممتد من قاع الشبك الأمامي مثل كيا نيرو الكهربائية.

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من المتوقع أن قوة السيارة ستصل إلى 184 حصان، مع الكشف عنها في يونيو وطرحها في سبتمبر القادم في الصين كبداية، كما أشار التقرير أن كيا قد تطرح نسخة هجينة بالقابس أيضاً لسيراتو بلمسات زرقاء وأنابيب عادم جمالية.

النسخة الهجينة غالباً ستكون مزودة بنفس مولد الطاقة الهجين لنيرو الهجينة، والذي يجمع بين محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بقوة 105 حصان وموتور كهربائي بقوة 60 حصان، بقوة إجمالية 139 حصان وعزم 264 نيوتن.متر.