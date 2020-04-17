الخليج ٣٦٥ نت – كما هو متوقع، انخفضت حوادث السيارات بشكل حاد حول العالم مع تراجع الاستخدام وانعزال الناس في منازلهم أثناء جائحة الكورونا.
آخر الإحصاءات قادمة من الولايات المتحدة، والتي تراجعت حوادث السيارات فيها بحوالي 50% طبقاً لبيانات شركات التأمين، وهذا لسيارات الركاب، بينما تراجعت حوادث المركبات التجارية بـ 40%.
وصرحت شركة Snapsheet التحليلية أن حوادث السيارات الأمريكية انخفضت لأقل مستوى لها في نصف قرن في مارس، مع انخفاض واسع متوقع للوفيات الناتجة عنها.. ونتوقع أرقاماً مشابهة من الخليج وباقي دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض حوادث السيارات لمستويات غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.