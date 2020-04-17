انخفاض حوادث السيارات لمستويات غير مسبوقة

الخليج ٣٦٥ نت – كما هو متوقع، انخفضت حوادث السيارات بشكل حاد حول العالم مع تراجع الاستخدام وانعزال الناس في منازلهم أثناء جائحة الكورونا.

آخر الإحصاءات قادمة من الولايات المتحدة، والتي تراجعت حوادث السيارات فيها بحوالي 50% طبقاً لبيانات شركات التأمين، وهذا لسيارات الركاب، بينما تراجعت حوادث المركبات التجارية بـ 40%.

وصرحت شركة Snapsheet التحليلية أن حوادث السيارات الأمريكية انخفضت لأقل مستوى لها في نصف قرن في مارس، مع انخفاض واسع متوقع للوفيات الناتجة عنها.. ونتوقع أرقاماً مشابهة من الخليج وباقي دول العالم.