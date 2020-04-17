“بالصور” اكتشاف سيارة فورد نادرة مدفونة في حديقة منزل بريطاني

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الخليج ٣٦٥ نت – أدى فرض منع التجول في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا إلى معاناة معظم الرجال من الملل لعدم خروجهم من المنزل، لذا يقوم الكثير من الأشخاص بممارسة هوايات غريبة لإضاعة الوقت.
أحد هؤلاء الأشخاص ويدعى جون برايشو بريطاني الجنسية، قرر أن يقوم بتنظيف حديقة منزله وزراعة بعض الزهور على سبيل التسلية، ولكن خلال قيامه ببعض أعمال التنظيف شعر بوجود شيء غريب مدفون تحت أرضية الحديقة.
وبدأ برايشو الحفر في الحديقة ليكتشف المفاجأة المذهلة، حيث عثر على سيارة فورد بوبيولار نادرة مدفونة، تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
وعلى الفور تناقلت وسائل الإعلام البريطانية خبر العثور على هذه السيارة النادرة مدفونة في حديقة برايشو، وتم التقاط العديد من الصور لها لنشرها.
وصرح برايشو في لقائه مع وكالة بي بي سي البريطانية، إن السيارة التي ظلت مدفونة عشرات السنين هي من طراز فورد Popular تم صناعتها عام 1955.
العجيب في الأمر أنه برغم دفن هذه السيارة كل هذه السنوات فإنها لا تزال في حالة جيدة إلى حد كبير وتحتفظ بالمحرك ولوحة التسجيل الخاصة بها.
ورجحت الوكالة في تقريرها أن سبب دفن السيارة، قد يكون لانخفاض أسعار الفولاذ في الخمسينات، لدرجة أنه كان يتعين على من يرغب في التخلص من خردة أن يدفع مقابل نقلها إلى خارج المنزل.
كما توقع البعض أن هذه السيارة كانت تستخدم كعربة عسكرية خلال فترة الخمسينيات وتم التخلص منها بهذه الطريقة ربما لإخفاء أدلة أو شيء آخر.
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