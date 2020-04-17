تعرف على السبب الغريب لصنع أقبح سيارة في العالم!

الخليج ٣٦٥ نت – تتفاوت السيارات في قوتها وقدراتها وفي جمال تصميمها أيضاً، وعلى الرغم من أن الجمال مسألة نسبية، لكن هنالك بعض السيارات تمتلك تصميمات قبيحة يتفق معظم الأشخاص على أنها كذلك.

أحد أقبح هذه السيارات هي سيارة تدعى أورورا (Aurora)، وهي من تصميم وصنع كاهن كاثوليكي أمريكي باسم الفريد جوليانو، والتي تعتبر أول سيارة مخصصة لاختبارات أنظمة السلامة في العالم.

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وتبدأ قصة صنع هذه السيارة عندما استيقظ ألفريد جوليانو في أحد الأيام في عام 1957 وقرر أن ينقذ العالم، وذلك بعد تأثره بأعداد الوفيات الكثيرة الناتجة عن حوادث السير، لذا صنع سيارة مميزة توفر الأمان للركاب وللمشاة في حال وقوع الحوادث، وجاءت النتيجة سيارة أوروا.

ولقد تضمنت السيارة العديد من مميزات الأمان الجديدة بوقتها مثل أحزمة أمان، وأعمدة مانعة للانقلاب، فضلًا عن إمكانية تدوير المقاعد نحو خلف قبل الاصطدام لتقليل الإصابات.

لكن على الرغم من نوايا صانع السيارة الطيبة، إلا أن أوروا كانت قبيحة للغاية في نظر الكثيرين، وعلقت في الأذهان على أنها أقبح سيارة في العالم.