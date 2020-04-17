عرض التأجير التمويلي على هيونداي اكسنت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، وتمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون مصاريف إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي أكسنت موديل 2020: سعر التقسيط : 1187 ريال شهريا. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية.

بدون الإيجار الشهري الأول والمحتسب على اساس 60 شهر على حسب العرض.

بدون كفيل.

معتمد من الهيئة الشرعیة. الشروط والأحكام: العرض فقط في المدن التالية: الرياض – حائل – بريدة – عنيزة

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

صور السيارات الموجودة بالأعلى هي صور تعبيرية وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق.

هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 30 ابريل 2020.

تطبق الشروط والاحكام. صورة العرض:

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