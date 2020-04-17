المنصور للسيارات تتبرع بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة للإسهام في مواجهة "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

أكد المهندس محمد لطفي منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات, بن المرحلة الاستثنائية الحالية تتطلب تكاتف جميع الأفراد وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة لمكافحة انتشار وباء كورونا في مصر.

وتكاملاً مع جهود الحكومة في مواجهتها لهذه الأزمة، فقد أعلن "منصور"، عن تبرع شركة المنصور للسيارات بمبلغ خمسين مليون جنيها إلي وزارة الصحة والسكان؛ للمساهمة في تدبير معدات الوقاية اللازمة لحماية الأطقم الطبية والصحية خلال ورعايتهم وعلاجهم للحالات المصابة. هذا بالإضافة إلي أجهزة التنفس الصناعي أو أي أجهزة ومستلزمات طبية طبقاً لأولويات وزارة الصحة في مجابهتها لفيروس كورونا المستجد .

وأضاف " منصور"، أن تاريخ الإنسانية المعاصر لم يشهد أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، وأن الدولة المصرية لا تألو جهداً في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاستباقية مهما بلغت التضحيات في سبيل احتواء مخاطر هذا الوباء العالمي.

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وأشاد منصور بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة انتشار الوباء، بجانب حزمة القرارات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى احتواء تأثير هذه الأزمة على كافة قطاعات المجتمع المصري ، كما أكد على أن الإدارة الاحترافية للحكومة منذ بداية الأزمة والتدابير الوقائية التي اتخذتها قد حدتّ من انتشار الفيروس ، ممّا حدا بمنظمة الصحة العالمية إلي الإشادة والثناء

على تلك الإجراءات .

ودعا رئيس مجلس إدارة المنصور جميع أفراد الشعب المصري إلى الالتزام التام والتجاوب مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة ، والتعامل معها بمنتهى الجدية للحد من انتشار هذا الوباء الشرس ، وتجنيب المصريين مخاطر نحن جميعاً في غني عنها .

كما توجه المهندس محمد لطفي منصور بجزيل الشكر والتقدير لمنظومة جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وكافة الفرق الطبية، الذين يتقدمون الصفوف ويسابقون الزمن ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المصريين.

وأختتم تصريحاته قائلاً "لا يعتبر إسهاما في مساندة الشعب المصري خلال تلك خلال تلك المرحلة الحساسة تبرعاً، إنَما هو واجب وطني نفخر بالقيام به، وجزء من رد الجميل تجاه العقبات، وأنه عندما يتعلق الأمر بصحة وأمن وأمان المصريين، فلن يبخل أي فرد أو مؤسسة بأي جهد للحفاظ على سلامة الوطن ".