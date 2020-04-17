كتب: باسل الحلواني
رغم أزمة كورونا العالمية وتراجع مبيعات السيارات إلا أن السيارات الكهربائية حققت مفاجئة غير متوقعة حيث سجلت مبيعاتها خلال الشهر الماضي زيادة في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا، رغم موجة قرارات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها تلك الدول للحد من انتشار الفيروس المستجد.
ووفقاً لتقارير عالمية فإن الطلب على السيارات الكهربائية فيأوروبا يشهد ارتفاعاً، نظرا لبدء تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بمعدلات العوادم المسموح بها للسيارات في الاتحاد الأوروبي، وتهديد شركات صناعة السيارات بدفع غرامات باهظة، إذا لم تخفض العوادم المنبعثة إجمالي سياراتها المباعة خلال العام.
ووفقا للقواعد الجديدة تحتاج الشركات إلى خفض
وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي أكبر ثلاثة أسواق للسيارات في أوروبا حوالي 46052 سيارة خلال مارس الماضي رغم جائحة كورونا، بما يعادل ضعف مبيعات السيارات الكهربائية في هذه الأسواق الثلاث خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيارات الكهربائية تتحدى كورونا وتسجل ارتفاعاً في المبيعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.