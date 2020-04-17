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السيارات الكهربائية تتحدى كورونا وتسجل ارتفاعاً في المبيعات

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كتب: باسل الحلواني

رغم أزمة العالمية وتراجع مبيعات السيارات إلا أن السيارات الكهربائية حققت مفاجئة غير متوقعة حيث سجلت مبيعاتها خلال الشهر الماضي زيادة في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا، رغم موجة قرارات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها تلك الدول للحد من انتشار الفيروس المستجد.

ووفقاً لتقارير عالمية فإن الطلب على السيارات الكهربائية في

أوروبا يشهد ارتفاعاً، نظرا لبدء تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بمعدلات العوادم المسموح بها للسيارات في الاتحاد الأوروبي، وتهديد شركات صناعة السيارات بدفع غرامات باهظة، إذا لم تخفض العوادم المنبعثة إجمالي سياراتها المباعة خلال العام.

ووفقا للقواعد الجديدة تحتاج الشركات إلى خفض

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معدل عوادم السيارات بما يتراوح بين 4% و6% من مستوياتها قبل عامين، وهو ما يعني ضرورة قيامها ببيع المزيد من السيارات الكهربائية حتى تحقق المعدلات المستهدفة.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي أكبر ثلاثة أسواق للسيارات في أوروبا حوالي 46052 سيارة خلال مارس الماضي رغم جائحة كورونا، بما يعادل ضعف مبيعات السيارات الكهربائية في هذه الأسواق الثلاث خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

 

 

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