مشاهير يمتلكون سيارات متواضعة جدا! تعرف عليهم

الخليج ٣٦٥ نت – لا يعني بالضرورة كونك مشهوراً أنك تمتلك سيارة باهظة الثمن، فالكثير من المشاهير حول العالم لا يمتلكون سيارات فاخرة على الرغم من امتلاكهم لثروات طائلة.. وفيما يلي عدداً من المشاهير الذين تتخطى ثروتهم حاجز الـ 250 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك يمتلكون سيارات متواضعة!

جاستين بيبر

تبلغ ثروة المغني الكندي جاستين بيبر 250 مليون دولار، ومع ذلك فقد تم رصده بالكاميرات وهو يقود سيارة “سمارت” يبلغ سعرها 14,000 دولار فقط!

توم هانكس

على الرغم من شهرة الممثل الأميريكي توم هانكس العالمية وثروته التي تبلغ 350 مليون دولار، إلا أنه يملك سيارة Scion xB يبلغ سعرها 16,000 دولار فقط!

ميل جبسون

يمتلك ثروة تُقدّر بـ400 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك يملك سيارة تويوتا كريسيدا يبلغ سعرها 5,000 دولار فقط! أي يمكن لأي شخص اقتنائها.

بريتني سبيرز

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تمتلك المغنية الأميركية بريتني سبيرز سيارة ميني كوبر يبلغ سعرها 26,000 دولار، على الرغم من أن ثروتها تتعدى الـ 220 مليون دولار!

ليوناردو ديكابريو

يمتلك الممثل الأميريكي سيارة تويوتا بريوس هجينة إذ أنه يدعو دائماً للحفاظ على البيئة، ويبلغ سعرها 22,000 دولار، على الرغم من أن ثروته تتعدى الـ 245 مليون دولار.

كريستيان بايل

يملك الممثل الذي لعب دور باتمان في فيلم The Dark Night سيارة تويوتا تاكوما يبلغ سعرها 26,000 دولار، على الرغم من ثروته والأرباح التي حققها الفيلم إذ وصلت إلى 84 مليون دولار.