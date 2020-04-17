“بالصورة” طائرة استرالية تخالف اجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي

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الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قد نشرها أحد المسافرين لرحلته المكتظة بالركاب، إلتقطتها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الرسمية الأسترالية “كانتاس”، على الرغم من المناشدات العالمية بالتباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأظهرت الصورة الملتقطة على متن الطائرة المتجهة من تاونسفيل إلى بريسبان يوم الاثنين الماضي، إزدحاماً إلى جانب إنشغال كل مقاعد الطائرة مع ارتداء عدد قليل من الركاب الكمامة.
وعلّق المسافر على الصورة، قائلًا: “حدث هذا في رحلة عمل من شمال كوينزلاند إلى بريسبان.. أي نوع من التباعد الاجتماعي هذا؟”.
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