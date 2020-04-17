“بالفيديو” الأمن العام يوضح الحالات المستثناة لطلب تصريح التنقل خلال حظر التجول

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن العميد “سامي الشويرخ” المتحدث الرسمي للأمن العام، بوضح عن الحالات المستثناة للاستفادة من طلب تصريح التنقل خلال فترة منع التجول. وأوضح سيادته أن الحالات المستثناة تتعلق بالظروف الصحية الطارئة أو الظروف الطارئة للشخص، كالتالي: إجراء عملية جراحية طارئة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المريض.

جلسة لعلاج من مرض مستعصي.

جلسة لغسيل كلوي.

عملية جراحية. وأشار متحدث الأمن العام أن الحالات المستثناة تشمل أيضاً الظروف الإنسانية الطارئة التي تتعلق بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، موضحاً أن الشخص يضطر للسفر من منطقة لأخرى ليؤدي حق الواجب الديني والاجتماعي.

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