تسريب صور نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور مسربة لسيارة نيسان اكس تريل 2021 الجيل القادم المسماة روج في الولايات المتحدة، وهي تبدو كبيرة وعدوانية ومربعة الشكل.

تتميز في مقدمتها بشبك على شكل حرف V تماماً مثل سيارات نيسان الأخرى، مع اعتمادها على مصابيح منفصلة مثل جوك حيث المصابيح النهارية بالأعلى والمصابيح الأمامية بالأسفل.

عند العودة إلى الوراء، سنرى أن الكروس أوفر المدمجة حازت على شكل وعر بمصابيح خلفية جديدة ومشتت هواء رياضي.

انتقالاً إلى الداخلية نرى مقصورة راقية بجلد عالي الجودة ذو تطريز متباين، شاشة لمسية على شكل تابلت، دعم آبل كاربلاي لاسلكياً، مقاعد أكثر اتساعاً وأكثر.

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هذا وسيبدأ إنتاج نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كلياً في وقت ما قبل نهاية العام الحالي، على أن تصل للأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل.