تويوتا ستطور موديلات مارك اكس وكراون جديدة بالتعاون مع مازدا

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الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أن تويوتا ترغب في طرح موديلات جديدة كلياً لمارك اكس وكراون.. ويُذكر أن مارك اكس توقف إنتاجها في نهاية العام الماضي، كما أكدت التقارير أن الموديلات الجديدة سيتم تطويرها بالتعاون مع مازدا.
وقد تعاونت مازدا وتويوتا بالفعل في الماضي في بعض الأسواق.. كما أن تويوتا تمتلك حصة 5% من أسهم مازدا، بينما تمتلك مازدا حصة متواضعة 0.25% من أسهم تويوتا.
الموديلات الجديدة لمارك اكس وكراون ستكون مزودة بأنظمة دفع خلفي، كما ستساعد مازدا في تطوير محرك بترولي جديد 6 سلندر، مع إشارات إلى محرك ديزل كذلك.
وقد ظهرت السيارات في صور توقعية من مجلات يابانية بتصاميم مثيرة للاهتمام.. لننتظر ونرى ما تخطط له الشركتان.
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