الصين تمنح المواطنين أموالاً لشراء السيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – السوق الصيني مثله مثل باقي أسواق العالم يعاني من انهيار في مبيعات السيارات بسبب وباء الكورونا، وتبحث الحكومة الصينية حالياً عن وسائل تشجيع الناس للعودة لشراء السيارات مجدداً.

عادة خلال الأشهر الأولى من العام يتم بيع أكثر من 6 مليون سيارة جديدة في الصين، ولكن بسبب الوباء انخفضت المبيعات إلى حوالي 3.7 مليون سيارة فحسب، مع انهيار مبيعات فبراير بشكل خاص بـ 79% مقارنة بفبراير 2019.

والآن أعلنت الحكومة الصينية عن توسيع التحفيزات المادية لشراء السيارات البيئية مثل الموديلات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية والاستمرار في تقديم هذه التحفيزات لعامين، وهو تراجع عن الخطة المسبقة بوقف المحفزات كلياً.

كما أعلنت أكثر من 12 مدينة رئيسية صينية عن دعم نقدي مباشر يقدر بـ 1,400 دولار (5200 ريال) لكل سيارة جديدة.. ويُذكر أن صناعة السيارة تولد أكثر من تريليون دولار كل عام في الصين من الإيرادات، كما تمثل 10% من مجمل الإنتاج الصناعي في الصين، ويعتمد عليها أكثر من 40 مليون عامل.