لكزس تريد طرح اس يو في بقوة 600 حصان لمنافسة لامبورجيني اوروس!

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عامين كشفت لكزس عن سيارة LF-1 كروس اوفر الاختبارية بتصميم ملفت للنظر، والآن أشار تقرير من مجلة Car and Driver الأمريكية أن النسخة الإنتاجية لهذه السيارة قد تنطلق خلال عامين بالاعتماد على نفس منصة LS سيدان الرائدة ومستويات أداء منافسة لأسرع سيارات الـ SUV بالعالم اليوم.

التقرير يشير إلى أن السيارة ستحمل اسم LQ، مع نسخة F خاصة للموديل بمحرك V8 تيربو مزدوج بقوة تتعدى 600 حصان، بينما النسخ القياسية للموديل ستشارك نفس محركات LS، مثل محرك V6 تيربو مزدوج بقوة 416 حصان ومولد طاقة هجين بقوة 354 حصان.

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المجلة تشير إلى أن لكزس LQ ستنطلق كموديل 2022، ما يعني إمكانية طرحها في نهاية العام القادم، كما تتوقع المجلة أسعار تبدأ من 80,000 دولار للنسخ الأساسية (300,000 ريال) وترتفع إلى 100,000 دولار (375,000 ريال) لنسخة F الرائدة الأعلى أداءً.

السيارة ستنافس أمثال مرسيدس AMG GLS 63 واودي RS Q8 ولامبورجيني اوروس.. ويُذكر ان لكزس بالفعل سجلت الاسم التجاري LQ للاستخدام بشكل محتمل في واحد من موديلاتها.