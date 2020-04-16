“بالصور” أمانة جدة تواصل أعمال صيانة الطرق خلال الحظر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة جدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مواصلة أعمال أعمال صيانة الطرق والحدائق أثناء حظر التجول الكامل، وفيما يلي إحصائية لأعمال الصيانة: فيما يخص صيانة الطرق من 1 إلى 20 شعبان، أسفرت عن: أعمال ترميم وإصلاح الارصفة : 26450 م2.

أعمال معالجة الحفر : 28400 م2.

أعمال السفلته: 297500 م2.

أعمال دهانات الطرق: 73 كم.

أعمال صيانة واستبدال اللوحات الارشاديه: 23 لوحه ارشادية.

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