الجمارك تؤكد ضرورة مطابقة السيارة المستوردة لشهادة كفاءة الطاقة السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن منع فسح السيارات المستوردة غير المطابقة لشهادة كفاءة الطاقة المحددة من قِبَل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وأكدت الهيئة على أهمية التحقق من مطابقة السيارة المستوردة لشهادة كفاءة الطاقة السعودية، موضحة أن بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، أي المركبات التي يقل وزنها الاجمالي عن 3500 كجم.

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