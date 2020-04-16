سعر كاديلاك اسكاليد 2021 يتسرب في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – بعد شهرين من تدشين كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، تسربت الأسعار الأمريكية للسيارة الفاخرة قبل انطلاقها في نهاية العام الجاري.

وستبدأ اسكاليد 2021 من 76,195 دولار (286,000 ريال)، أي أغلى بما يعادل 3,750 ريال من الموديل الحالي، بينما نسخة سبورت ستبدأ من 85,595 دولار (321,000 ريال) قبل إضافة أي خيارات.

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النسخ الأعلى في المجال، بلاتينوم بريميوم Luxury وبلاتينوم سبورت ستبدآن من 101,745 دولار (382,000 ريال).. مع العلم أن هذه كلها أسعار الدفع الخلفي، مع تكلفة الدفع الرباعي 3000 دولار إضافية (11,200 ريال).

وتعتمد اسكاليد 2021 على محرك بترولي V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن.متر، مع محرك تيربو ديزل اختياري سعة 3.0 لتر بقوة 277 حصان وعزم 623 نيوتن.متر (نفس عزم محرك V8).