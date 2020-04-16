صيانة وتجربة قيادة من المنزل لعملاء ألفاروميو

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة أبوغالي موتورز، وكيل علامة ألفاروميو في مصر، عن إتاحة الفرصة لعملائها لتجربة قيادة سيارات ألفاروميو ستلفيو وجوليا من المنزل. وقالت إنها توفر إجراءات أمان عالية وتعقيم كامل للسيارات التي يتم تجربة قيادتها، ويتم توصيلها إلى منازل العملاء لتجربتها بشكل مريح وآمن. أكدت الشركة أنه يمكن لعملاء ألفاروميو الاستفادة بخدمات الصيانة دون مغادرة منازلهم من خلال إمكانية نقل سيارات العملاء إلى مراكز الخدمة ثم إعادتها مرة أخرى معقمة بالكامل وذلك في إطار الجهو المبذولة لمنع انتشار فيروس ألفاروميو الاستفادة بخدمات الصيانة دون مغادرة منازلهم من خلال إمكانية نقل سيارات العملاء إلى مراكز الخدمة ثم إعادتها مرة أخرى معقمة بالكامل وذلك في إطار الجهو المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا

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