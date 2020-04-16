"تويوتا" تكشف عن الجيل الجديد من هارير

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" عن الجيل الجديد من سيارتها "هارير" يونيو المقبل.
ويعود آخر تحديث لتلك السيارة إلى عام 2014، حيث مر ما يقرب من 6 سنوات منذ أن تلقت سارة "تويوتا هارير" SUV عملية تجميل، حيث أكدت الشركةالمصنعة اليابانية أنها ستطلق 2021 Harrier في يونيو من هذا العام للسوق المحلية.
وأوضحت الشركة أن "تويوتا هارير" ستكون متاحة في تعديلين عندما يتعلق الأمر بالمحرك، حيث هناك نموذج هجين ، يستخدم محركالحقن المباشر سعة 2.5 لتر وأربعة الحقن المباشر مدعومًا بمحرك كهربائي واحد أو اثنين اعتمادًا على التخطيط.
وتتمتع نسخة الدفع الرباعي بقوة قصوى تبلغ 218 حصانًا (160 كيلووات)، في حين أن طراز AWD أقوى قليلاً عند 222 حصان (163 كيلووات).
تصل الطاقة من محرك الاحتراق إلى العجلات من خلال ناقل حركة كهربائي متغير باستمرار.
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